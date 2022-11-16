В Саратовской области впервые за восемь лет предложили увеличить взносы за капремонт. Об этом стало известно сегодня, во время заседания рабочей группы по вопросу финансовой устойчивости Фонда капитального ремонта Саратовской области.

Целью заседания стал поиск вариантов мер по обеспечению стабильной работы фонда и методик формирования размера взноса. В связи с этим группа предложила проиндексировать размер минимального взноса, сообразуя его с инфляцией за прошедшие 5 лет.

Размер взноса не индексировался 8 лет. Теперь согласно законодательству индексацию можно провести на весь этот срок. Но саратовцы более приемлемым для нашей ситуации признали 5-летний период. Сегодня минимальный размер взноса за капремонт в Саратове составляет 6,63 рубля за квадратный метр. После перерасчета данный показатель может вырасти до 9 рублей за "квадрат".

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