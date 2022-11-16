В Ленинском районе Саратова собака покусала 12-летнюю школьницу

Следственный комитет заинтересовался фактом нападения собаки на 12-летнюю девочку на улице Тверской. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Согласно данным, поступившим в ведомство, вечером 15 ноября на улице Тверской в Ленинском районе города Саратова бродячая собака укусила 12-летнюю девочку.

Ребенок поступил в медучреждение с укушенными ранами. Следственный комитет по Ленинскому району Саратова начал доследственную проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

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