Саратовские станции скорой помощи получили 15 новых машин

Роман Бусаргин и медики

Саратовские станции скорой помощи получили новые автомобили, о чем сообщает в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Сегодня прибыли 15 автомобилей, еще 4 машины ранее были переданы в Красноармейский и Федоровский районы.

По одной машине получат больницы Аткарского, Новобурасского, Озинского, Перелюбского, Татищевского районов, Саратова и ЗАТО Светлый. По две автомобиля передадут в Базарный Карабулак, Балтай, Петровск и областную станцию скорой медицинской помощи.

Сейчас на балансе медорганизаций области 471 автомобиль, 66 из них еще должны быть заменены.

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