Власти Саратова подали в суд на компанию, обещавшую построить в городе четырехзвездочный отель Mercure

Мэрия Саратова 10 ноября подала иск в Арбитражный суд региона к компании «Боконцепт Отель». Организация собиралась построить четырехзвездочный отель Mercure на новой набережной.

Суд уже наложил запрет на регистрацию новых сделок в Росреестре. По кадастровой карте, спорный участок в 4,5 тысячи кв. метров находится рядом с ЖК «Ямайка». Чиновники мэрии Саратова ожидали от инвестора проектирование отеля в 2019 году, а начало возведения здания – в 2020.

Тем не менее, чиновники не указали в иске причины расторжения договора аренды. Первое заседание суда по этому делу назначено на 12 декабря.

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