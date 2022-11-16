кадры из видео «Саратов онлайн"

Саратовцы пожаловались на курящего водителя трамвая. Об этом стало известно из социальных сетей.

Видеозапись опубликована в одном из городских сообществ «Саратов онлайн» ВКонтакте.

По словам автора поста, сегодня, 16 ноября, около восьми утра на остановке Молодежный проезд он зашел в первый вагон трамвая с номером 1278, где водитель курил прямо во время движения. В это время впереди вагона сидели мамы с малышами.

— Водитель, молодой мужчина, курит и не парится. Все дышат этим адом. Рабочее время, рабочая смена. Это вообще когда-нибудь прекратится? - возмутился саратовец в комментариях.

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