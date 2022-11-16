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НовостиОбщество16 ноября 2022 13:23

Саратовцы пожаловались на курящего водителя трамвая

Евгений Бадиков
кадры из видео «Саратов онлайн"

кадры из видео «Саратов онлайн"

Саратовцы пожаловались на курящего водителя трамвая. Об этом стало известно из социальных сетей.

Видеозапись опубликована в одном из городских сообществ «Саратов онлайн» ВКонтакте.

По словам автора поста, сегодня, 16 ноября, около восьми утра на остановке Молодежный проезд он зашел в первый вагон трамвая с номером 1278, где водитель курил прямо во время движения. В это время впереди вагона сидели мамы с малышами.

— Водитель, молодой мужчина, курит и не парится. Все дышат этим адом. Рабочее время, рабочая смена. Это вообще когда-нибудь прекратится? - возмутился саратовец в комментариях.

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