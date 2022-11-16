Чиновница из Базарно-Карабулакского района выманила деньги у предпринимателя и присвоила

Чиновница из Базарно-Карабулакского района Саратовской области обманом выманила 10 тысяч у предпринимателя, за что была оштрафована. Как сообщает СУ СК по региону, ее обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения.

Вечером, в октябре 2021 года к сотруднице администрации обратился местный житель, арендовавший у муниципалитета нежилое помещение. Сотрудница обманула и забрала у него деньги в размере 10 тысяч рублей, обещав, что внесет оплату за аренду помещения. Деньги она присвоила себе и потратила.

Противоправная деятельность женщины выявлена сотрудниками БЭП и ПК МО МВД России «Базарно-Карабулакский» Саратовской области, е еоштрафовали.

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