Отец добровольца из Балаково, погибшего в ходе спецоперации, перечислил 100 тысяч рублей в фонд помощи мобилизованным

Фото: Сергей Жданов / balakovo24.ru

Житель Балаково Сергей Жданов, чей сын погиб в ходе спецоперации, сделал пожертвование в 100 тысяч рублей в «Балаковский благотворительный фонд». Об этом сообщает местное издание «Балаково24».

Сын Сергея, Михаил Жданов, погиб в специальной военной операции 14 августа в Херсонской области, он стал добровольцем за несколько месяцев до этого, 24 июня.

— Во-первых, я офицер запаса, во-вторых, я знаю, что движет нашими мальчишками, нашими настоящими героями. Это действительно патриоты. Поэтому я не могу остаться в стороне. Солдат выполнит все — при условии, что о нем заботятся, его ждут, его помнят. У меня там отвоевал мой родной брат, сын погиб, сейчас там находится племянник. Может быть, мой скромный взнос кому-то жизнь спасет. Пусть все вернутся домой живыми и здоровыми, — объяснил свой взнос Сергей Жданов.

Напомним, фонд создан по инициативе почетных граждан города Сергея Василенко, Валерия Гордеева и Владимира Кулакова. Инициативу поддержал глава Балаковского района Сергей Грачев, он решил перевести в Фонд свою месячную зарплату.

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