Министр внутренних дел России – в Саратове разоблачены мошенники, которыми руководил гражданин Украины

Владимир Колокольцев / Архив КП

Министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев на «Правительственном часе» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации рассказал о поимке «телефонных» мошенников.

– В Саратовской области разоблачена группа мошенников, одним из лидеров которой был гражданин Украины. Участники использовали технологию подмены номера. Потерпевшими являются жители семи регионов. Сейчас восемь участников преступной группы и два лидера заключены под стражу, один – разыскивается. Проверяется их причастность еще к десяткам эпизодов. – сообщил Колокольцев.

Для подмены абонентского номера злоумышленники использовали виртуальную АТС. Группа звонила пожилым людям и от имени сотрудников правоохранительных органов сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. Далее они требовали деньги у жертв, якобы для избежания уголовной ответственности.

Таким образом мошенники получили более 20 млн рублей от жителей Владимирской, Костромской, Московской, Рязанской, Саратовской, Тульской и Ярославской областей. Злоумышленников разоблачили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллеги из Саратовской области.

По факту мошенничества и организации преступного сообщества возбуждено уголовное дело. Анализ баз ведомства выявил 105 уголовных дел по аналогичным эпизодам, они объединены в одно производство и находятся на контроле руководства Следственного департамента МВД России.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.