фото: Управление Россельхознадзора

Рога и копыта: в Саратовскую область не позволили ввести чучела из Казахстана. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

По данным ведомства, 12 ноября на пропускном пункте в Озинском районе (российско-казахстанская граница) водитель грузовика в частном порядке попытался провезти охотничьи трофеи и чучела животных среди личных вещей. Ввоз осуществлялся без ветеринарных документов и без подтверждения покупки данных товаров в сети розничной торговли.

Досмотр автомобиля проводился совместно с пограничным управлением ФСБ по области. По итогам досмотра инспектором Управления принято решение о возврате груза по месту отправления.

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