В лифте саратовского склада нашли тело мужчины с разбитой головой

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 16 ноября, в Заводском районе Саратова обнаружено тело мужчины с разбитой головой, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, тело 62-летнего мужчины было обнаружено утром на территории аптечного склада в Заводском районе. Один из сотрудников нашел его в помещении грузового лифта. Прибывшая по вызову бригада медиков могла лишь зафиксировать его смерть.

На голове мужчины обнаружены телесные повреждения. Точную причину его смерти установят эксперты.

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