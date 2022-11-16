Здание на Набережной Саратова могут изъять в пользу государства

Фото: Архив КП

Росимущество собирается изъять у АО «Саратовское речное транспортное предприятие» здание на набережной в Саратове. Данные об этом содержатся в картотеке дел арбитражного суда.

Иск был подан 11 ноября к АО «Порт». В качестве третьих лиц к делу привлечены управление Росреестра, мэрия Саратова, прокуратура Саратовской области, а также комитеты по управлению имуществом города и области.

Государству хотят вернуть двухэтажное здание площадью 358 кв. метров, возведенное в 1972 году. В иске уточняется, что у здания на Набережной нет номера, его кадастровый номер 64:48:010339:272.

Арбитражный суд Саратовской области также удовлетворил ходатайство Росимущества, запретившее предпринимателям производить регистрационные действия со строением.

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