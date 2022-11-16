Телебашня

Завтра, 17 ноября, Саратовская телебашня поддержит подсветкой акцию «Мне не фиолетово», которая приурочена к Всемирному дню недоношенных детей.

Филиал РТРС «Саратовский ОРТПЦ» включит фиолетовую подсветку с 17.30 до 23.00. Она загорится на телебашне на Лысой Горе в поддержку всероссийской акции «Мне не фиолетово».

Акция проходит каждый год и приурочена к Всемирному дню недоношенных детей.

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