Телебашня
Завтра, 17 ноября, Саратовская телебашня поддержит подсветкой акцию «Мне не фиолетово», которая приурочена к Всемирному дню недоношенных детей.
Филиал РТРС «Саратовский ОРТПЦ» включит фиолетовую подсветку с 17.30 до 23.00. Она загорится на телебашне на Лысой Горе в поддержку всероссийской акции «Мне не фиолетово».
Акция проходит каждый год и приурочена к Всемирному дню недоношенных детей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.