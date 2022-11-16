Фото: Архив КП
Автолюбителей Саратовской области предупредили о тумане и гололеде, об этом предупредили в региональной Госавтоинспекции.
Утром и днем завтра, 17 ноября, в отдельных районах Саратовской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее, а также гололед на 6- 19 мм.
Водителей и пешеходов просят быть аккуратнее на дорогах.
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