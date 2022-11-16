В Саратове здание зооветиринарного института рекомендовано признать объектом культурного наследия регионального значения

В Саратове рекомендовали признать памятниками культурного наследия регионального значения здание зооветинститута на Большой Садовой, 220 и 19 жилых домов. К таким выводам пришли эксперты, обследовавшие памятник.

Также эксперты предложили признать памятниками архитектуры местного значения следующие дома:

1. «Дом жилой» 1951–1954 года, ул. Чернышевского, 55/2А; 2. «Дом жилой, 1890-е годы», ул. Шевченко, 71; 3. «Дом жилой, 1890-е годы», ул. Шевченко, 71 (во дворе); 4. «Дом жилой, 1910-е годы», ул. Шевченко, 56; 5. «Дом жилой, 1890-е годы», ул. Шевченко, 54; 6. «Дом жилой, 1950-е годы», ул. Шевченко, 2; 7. «Дом жилой, начало ХХ века», ул. Большая Казачья, 24; 8. «Дом жилой, начало ХХ века», ул. Гоголя, 24; 9. «Дом жилой, 1890-е годы», ул. Шевченко, 7; 10. «Дом жилой, начало ХХ века», ул. Советская, 35; 11. «Дом А. Н. Вольского, конец XIX века», ул. Советская, 30/32; 12. «Дом жилой, конец XIX века», ул. Лермонтова, 41; 13. «Дом жилой, 1-я четверть XIX века», ул. Лермонтова, 17; 14. «Дом жилой, начало ХХ века», ул. Зарубина, 97 / ул. Чапаева, 97; 15. «Дом жилой, 1887 год», ул. Зарубина, 48; 16. «Дом жилой, 1890-е годы», ул. Шелковичная, 14 / ул. Симбирцева, 36; 17. «Дом жилой, конец XIX века», ул. Кутякова, 24 / ул. Горького, 61; 18. «Дом жилой, начало ХХ века», ул. Зарубина, 81; 19. «Дом жилой, конец XIX века», ул. Горького, 63.

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