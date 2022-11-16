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НовостиПолитика16 ноября 2022 12:03

Объявлен конкурс на должность главы Федоровского района

Наталия Калинина

Объявлен конкурс на должность главы Федоровского района Саратовской области, о чем сообщает министерство по делам территориальных образований.

В состав конкурсной комиссии включены председатель контрольно-аналитического комитета Екатерина Турковская, представители Саратовской областной думы Алексей Антонов и Роман Чуйченко, а также министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин.

Отбор кандидатов состоится на следующем заседании конкурсной комиссии.

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