В Вольском районе возьмут под охрану еще 8,5 гектара леса

В Вольском районе Саратовской области возьмут под охрану еще 8,5 гектара леса, об этом сообщили в рамках заседания комитета по аграрным вопросам при облдуме.
Речь идет об уже существующей роще, которую увеличат на 8,5 га. После принятия законопроекта там запретят строить, вырубать деревья и добывать полезные ископаемые.
Ранее в Вольске уже взяли под охрану Львову рощу, где любят отдыхать горожане.
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