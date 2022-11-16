В Вольском районе возьмут под охрану еще 8,5 гектара леса

В Вольском районе Саратовской области возьмут под охрану еще 8,5 гектара леса, об этом сообщили в рамках заседания комитета по аграрным вопросам при облдуме.

Речь идет об уже существующей роще, которую увеличат на 8,5 га. После принятия законопроекта там запретят строить, вырубать деревья и добывать полезные ископаемые.

Ранее в Вольске уже взяли под охрану Львову рощу, где любят отдыхать горожане.

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