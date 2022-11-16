В Саратовской области услуги по перевозке депутата Госдумы на год обойдутся бюджету в миллион рублей

Скриншот: Официальный портал Госзакупок

В Саратовской области ищут подрядчика, который будет перевозить депутатов Госдумы во время их визитов в регион. Соответствующие лоты были размещены на портале Госзакупок.

Заказчиком в закупках выступает управление делами правительства Саратовской области. Ведомство выделило по миллиону на каждый контракт.

Заявки предусматривают предоставление двух внедорожников – KIA Sorento не позднее 2017 года выпуска, и Nissan Terrano не ранее 2013 года выпуска. Машины не должны иметь повреждений, должны быть чистыми и заправленными.

Машины должны быть оборудованы климат-контролем, подушками безопасности, активными подголовниками, системой автоматического открывания дверей при столкновении, противотуманными фарами, системой курсовой устойчивости и так далее.

Также исполнитель заказов должен найти водителей со стажем не менее 5 лет – к ним также выдвигается несколько требований. Водители должны быть готовы к поездке в указанное место в любое время суток, в том числе выходные и праздники, перед каждой поездкой им предстоит проходить медосмотр. Также от шофера ожидается знание основ первой медицинской помощи и навык ремонта автомобилей.

Каждый из контрактов рассчитан на срок с 1 января по 31 декабря 2023 года. Аукционы по ним пройдут 25 и 28 ноября.

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