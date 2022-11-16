Жители нескольких районов Саратова до вечера остались без холодной воды

Сегодня, 16 ноября, в нескольких районах Саратова отключат холодную воду. Об этом сообщает КВС.

Из-за работ на водопроводе по адресу Новоузенская, 46/52 отключат холодную воду в квадрате улиц Рахова – Шелковичная – Симбирцева – Белоглинская. Восстановить холодное водоснабжение обещают к 20 часам.

Холодной воды не будет и в домах по улице 32-й Стрелковой Дивизии – от Малой Садовой до дома №146а. КВС уведомляет, что в этом районе ориентировочно до 16 часов проводятся работы на насосной станции.

В Солнечном без воды останутся дома №4,4а и 6а на проспекте Героев Отечества. В Заводском районе из-за ремонта коммуникаций на Омской улице холодную воду отключат абонентам квадрата 5-й Динамовский проезд – Омская – 6-й Динамовский проезд – Огородная. Работы также планируют завершить к 20 часам.

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