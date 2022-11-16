В Саратове на долю застройщиков пришлось на 21,5 процента меньше нового жилья

Скриншот: Саратовстат

В Саратовской области за январь-октябрь 2022 года в эксплуатацию ввели 2797 жилых домов на 7284 квартиры. Об этом сообщили в исследовании Саратовстата.

Общая площадь сданного жилья составила 753,7 тысяч квадратных метров. В целом, Саратовская область опережает уровень прошлого года по строительству жилья на 4,4%.

При этом, большая часть жилья зарегистрирована как индивидуальное жилое строительство (67,7%). Доля застройщиков в объеме сданных домов – менее трети (32,4%).

ИЖС стало значительно популярнее за текущий год – за десять месяцев 2021 было построено 411 тысяч кв. метров, в 2022 – 509,4 тысячи кв. метров, – рост почти на четверть.

Застройщики же за десять месяцев этого года сдали 244,5 тысячи кв. метров жилья – по сравнению с тем же отрезком за прошлый год, падение доли строительных компаний составило 21,5%.

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