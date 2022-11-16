Лада Мокроусова на совещании

В Кировском районе Саратова построят новую дорогу протяженностью в 2 километра, о чем сообщила в своем Телеграм-канале Лада Мокроусова.

В рамках реализации федерального проекта «Жилье» планируется строительство автомобильной дороги в Кировском районе. Она должна проходить от улицы Академика Навашина до Плодородной, ее протяженность составить около 2,6 км.

- Эта транспортная артерия соединит микрорайон Студгородок и поселок, - заявила Лада Мокроусова.

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