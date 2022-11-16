В Ртищево прокуратура выявила нарушения при конвоировании подозреваемых в автозаке

Фото: Прокуратура Саратовской области

Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения в укомплектовании спецтранспорта при конвоировании подозреваемых. Об этом сообщает пресс-релиз областного надзорного ведомства.

Проверка прокуратуры выявила нарушения в неукомплектовании оборудованием полицейского спецтранспорта. Как пояснили корреспонденту КП-Саратов в пресс-службе ведомства, выяснилось, что в машинах не было аптечек, а в журнале регистрации не оказалось отметок о дезинфекции автомобилей.

– Фактически, дезинфекция в спецтранспорте не производилась, – сообщили в ведомстве.

Районный прокурор вынес представление начальнику отела полиции Ртищево. Надзорный орган взял под свой контроль устранение обнаруженных нарушений.

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