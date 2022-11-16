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НовостиОбщество16 ноября 2022 8:22

В Заводском районе обнаружено обгоревшее тело пожилого мужчины

Наталия Калинина

Вчера, 15 ноября, в Заводском районе Саратова было обнаружено обгоревшее тело пожилого мужчины, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, тело 68-летнего мужчины было обнаружено днем в одном из частных домов по 3-му Нефтяному проезду. Родственники нашли обгоревший труп и обратились в полицию. Точную причину смерти установят эксперты.

Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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