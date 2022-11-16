Фото: silkwayrally.com
Через Саратовскую область впервые пройдет международное ралли «Шелковый путь», о чем сообщают авторы проекта.
С 6 по 15 июля 2023 года маршрут пройдет через 13 регионов и пересечет три часовых пояса. В маршрут планируется включить регионы, через которые «Шелковый путь» ранее не проходил: Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую области, а также Магнитогорск в Челябинской области.
Ралли «Шелковый путь» - это международное спортивное соревнование для профессионалов. В нем участвуют все виды техники: мотоциклы, квадроциклы, мотовездеходы, внедорожники и грузовики.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.