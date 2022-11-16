Фото: silkwayrally.com

Через Саратовскую область впервые пройдет международное ралли «Шелковый путь», о чем сообщают авторы проекта.

С 6 по 15 июля 2023 года маршрут пройдет через 13 регионов и пересечет три часовых пояса. В маршрут планируется включить регионы, через которые «Шелковый путь» ранее не проходил: Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую области, а также Магнитогорск в Челябинской области.

Ралли «Шелковый путь» - это международное спортивное соревнование для профессионалов. В нем участвуют все виды техники: мотоциклы, квадроциклы, мотовездеходы, внедорожники и грузовики.

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