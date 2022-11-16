Двое пропавших жителей Федоровского района найдены мертвыми в погребе

Вчера, 15 ноября, двое пропавших жителей Федоровского района Саратовской области были найдены мертвыми, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

Тела 59 и 63-летних мужчин были обнаружены днем, в селе Романовка. Кинолог со служебной собакой нашел их в погребе частного дома на улице Производственная. По имеющейся информации, эти мужчины пропали без вести в октябре текущего года.

Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.