Саратовская областная Дума

Саратовским депутатам запретят выкрики с места. Об этом стало известно сегодня, 16 ноября, на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

На повестке дня был вопрос о внесении изменений в регламент Саратовской областной Думы. Предлагается упрощенный порядок избрания заместителей председателя регпарламента, председателей комитетов, время для записи на вопросы и выступления. Кроме того, устанавливается порядок планирования проведения комитетами мероприятий, в том числе выездных, порядок осуществления контроля за соблюдение сроков подготовки законопроектов, включенных в перспективный план работ.

Кроме того, в документе есть пункт, обязывающий депутата придерживаться темы обсуждаемого вопроса, и запрещающий оценивать личность выступающего.

— В случае нарушения указанного требования, председательствующий делает замечание. Если замечание не учтено, председательствующий может прервать выступление депутата, - указано в постановлении.

— Мы не хотим превратить Думу в балаган. Поправки ограничат не совсем эффективные дискуссии, - заметил Кирилл Лаврентьев.

Инициатива вынесена на рассмотрение на очередное заседание Областной думы.

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