Государство отобрало машину у любителя пить за рулем из Балаково

Сотрудник ДПС проводит проверку документов у водителя автомобиля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Балаково лишился автомобиля из-за привычки садиться за руль пьяным. Его автомобиль был конфискован в доход государства.

Утром, в августе 2022 года наряд ДПС остановил ВАЗ -21099 в Балаково. Его водитель был пьян, показания прибора составили 0,861 мг/г. В ходе проверки полицейские выяснили, что мужчина был неоднократно судим за вождение в нетрезвом виде. На него завели уголовное дело.

В итоге злостного нарушителя приговорили к 8 месяцам заключения с лишением права вождения на 3 года. Его автомобиль был конфискован в доход государства.

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