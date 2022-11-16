Саратовский автобус № 16 продлил до села Кокурино

Саратовский автобусный маршрут № 16 продлил до села Кокурино. Такое решение вчера, 15 ноября, приняли в МКУ «Транспортное управление».
В управлении провели рабочее совещание с представителями департамента Гагаринского района, комитета дорожного хозяйства и перевозчиком. В ходе него было решение продлить маршрут № 16 до поселка Кокурино.
Новое расписание маршрута действует в тестовом режиме с целью анализа пассажиропотока.
На совещании с МКУ «Транспортное управление»
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