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НовостиОбщество16 ноября 2022 7:34

Саратовский автобус № 16 продлил до села Кокурино

Наталия Калинина

Саратовский автобусный маршрут № 16 продлил до села Кокурино. Такое решение вчера, 15 ноября, приняли в МКУ «Транспортное управление».

В управлении провели рабочее совещание с представителями департамента Гагаринского района, комитета дорожного хозяйства и перевозчиком. В ходе него было решение продлить маршрут № 16 до поселка Кокурино.

Новое расписание маршрута действует в тестовом режиме с целью анализа пассажиропотока.

На совещании с МКУ «Транспортное управление»

На совещании с МКУ «Транспортное управление»

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