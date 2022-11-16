Саратовский «Автодор» одолел Самару в Волжском дерби

Фото: БК «Автодор» Фото: Роман Хвалин

Саратовский баскетбольный «Автодор» дома победил «Самару» из соседнего города.

Хозяева паркета ДС «Кристалл» к девятой минуте матча уже имели преимущество в семь очков (17:10), к середине второй четверти саратовская команда вела в счете с отрывом в девять очков (27:18).

Тем не менее, «Самара» сумела собраться и вышла вперед к большому перерыву (счет 30:32). Большая часть третьей четверти и финального отрезка игры прошли в напряженной борьбе команд, но на последней минуте игры баскетболисты «Автодора» сумели реализовать три из четырех штрафных, назначенных гостям за тактические фолы и закрепить преимущество Саратова.

«Автодор» победил с итоговым счетом 74:69 в свою пользу. Следующий матч саратовской команды пройдет в субботу 19 ноября, также дома, на площадке ДС «Кристалл» против красноярского «Енисея».

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