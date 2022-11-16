Жительница Саратова не прописала детей в квартиру и лишилась права выехать заграницу

Жительница Саратова не прописала детей в квартиру, за что приставы были вынуждены лишить ее права выезда заграницу, о чем сообщает пресс-служба УФССП по региону.

32-летняя жительница приобрела дом в Питерском районе на средства материнского капитала, но не прописала туда своих дочерей 2018 и 2021 года рождения. Пришлось вмешаться в суд.

Мать не исполнила решение суда в установленный срок и была лишена права выезда за пределы Российской Федерации. После этого должница предоставила судебному приставу-исполнителю выписку из ЕГРН, в которой дети были указаны в качестве собственников части недвижимости.

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