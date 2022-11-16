На сегодня, 16 ноября, в Саратовской области еще 151 житель заразился коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 298 127 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 291 107 человек, за сутки — 185. В ковидном госпитали остаются 94 человека, на амбулаторном лечении — 925.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 6;

- 7-17 лет — 5;

- 18-29 лет — 13;

- 30-49 лет — 27;

- 50-64 лет — 40;

- 65 и старше — 60.

С признаками ОРВИ — 151.

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