На сегодня, 16 ноября, в Саратовской области еще 151 житель заразился коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 298 127 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 291 107 человек, за сутки — 185. В ковидном госпитали остаются 94 человека, на амбулаторном лечении — 925.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 6;
- 7-17 лет — 5;
- 18-29 лет — 13;
- 30-49 лет — 27;
- 50-64 лет — 40;
- 65 и старше — 60.
С признаками ОРВИ — 151.
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