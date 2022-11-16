Под Базарным Карабулаком «Нива» столкнулась с локомотивом

Фото: Приволжское линейное управление МВД на транспорте
Вчера, 15 ноября, в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области произошло ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского линейного управления МВД на транспорте.
В 16:00 на станции Казаковка «Нива ВАЗ-2121» выехала на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий знак светофора, в результате в машину врезался проезжавший одиночный электровоз.
В ДТП получили травмы водитель «Нивы» 1960 г.р. и его пассажирка 1961 г.р., их госпитализировали в Базарно-Карабулакскую районную больницу. В Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшей аварии.
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