Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 2:30

В Саратовской области выпадет мокрый снег

На дорогах гололедица
Наталия Калинина

Сегодня, 16 ноября, в Саратовской области выпадет мокрый снег, о чем предупредили синоптики региона.

В Саратовской области дует северо-западный ветер со скоростью 4 - 9 м/с и отдельными порывами до 13 м/с. На небе облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде снега или мокрого снега. Местами ожидается туман с видимостью 500-1000 м, на дорогах гололедица.

В Саратове температура колеблется в районе нуля, хотя по ощущениям около -5 градусов. Погода будет пасмурная, с утра город накроет туман. Дует слабый южный ветер.