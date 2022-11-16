Сегодня, 16 ноября, в Саратовской области выпадет мокрый снег, о чем предупредили синоптики региона.

В Саратовской области дует северо-западный ветер со скоростью 4 - 9 м/с и отдельными порывами до 13 м/с. На небе облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде снега или мокрого снега. Местами ожидается туман с видимостью 500-1000 м, на дорогах гололедица.

В Саратове температура колеблется в районе нуля, хотя по ощущениям около -5 градусов. Погода будет пасмурная, с утра город накроет туман. Дует слабый южный ветер.