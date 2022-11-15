Мария Усова об Александре Анидалове: он очень хочет хайпа в СМИ

Заседание комитета 15.11.22

Депутат Саратовской облдумы Мария Усова прокомментировала прошедшее сегодня, 15 ноября, заседание комитета Промышленности и инвестиционной политики при облдуме и заявила, что Председатель комитета Александр Анидалов (фракция КПРФ) очень хочет хайпа в СМИ. Об этом она пишет в своем Телеграм-канале «Колонка издателя».

- Александр Юрьевич уж очень хочет интерактива, выездных заседаний и хайпа в СМИ. Сегодня на комитете он предложил депутатам проголосовать за поездку всем составом в город Балаково в декабре, чтобы посмотреть на работу Балаковской АЭС.

Раньше мне как-то думалось, что депутаты и профильные чиновники должны помогать предприятиям, ну или хотя бы не мешать работать тому, что и так без них работает!

А то может получится, как в советском мультфильме про сороконожку, которую заяц учил шагать с «правильной» ноги. Та в итоге просто упала (если кто не видел или забыл).

Когда депутаты в большинстве своем проголосовали против поездки в город атомщиков, коммунисты обвинили единороссов в препятствовании работе комитета.

Мне пришлось вставить свои пять копеек и напомнить собравшимся, что у нас все-таки комитет промышленности, а не промышленного туризма!

Еще добавила, что не ЕР вставляет палки в колеса КПРФ, а коммунисты вставляют палки в колесо промышленности Саратовской области! – пишет Мария Усова.