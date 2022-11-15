Из бюджета Саратовской области выделят почти 13 млн рублей на проект сохранения дома конца XIX века

Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения по адресу Ульяновская, 26 в Саратове потребует 12,8 млн рублей из регионального бюджета. Соответствующая позиция появилась на официальном портале Госзакупок.

В здании на Ульяновской, 26 находится филиал областного краеведческого музея – Саратовский этнографический музей. Заказчиком закупки также выступает краеведческий музей, в источниках финансирования закупки выступают субсидии музею из облбюджета на этот и следующий годы. Цена лота фиксированная – 12,8 млн рублей.

Проект сохранения двухэтажного дома, построенного в 1890 году, должен учесть сохранение и реставрацию объекта, а также «его приспособление для современного использования».

Исполнитель должен будет провести инженерно-технические исследования, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания, историко-архивные, библиографические и историко-архитектурные натурные исследования, обеспечить проведение государственной экспертизы проекта и составить смету для его реализации.

Заказчик будет принимать заявки от потенциальных подрядчиков до 30 ноября.

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