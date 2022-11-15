В Саратове перевозчиков-нарушителей будут лишать лицензии через суд. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания профильного комитета Саратовской Городской Думы.

Депутаты Саратовской городской думы решили ужесточить региональное законодательство о перевозках. В случае принятия поправок уполномоченный орган власти сможет требовать лишения права на маршрут за систематические нарушения - два и более в год по одному направлению (несоблюдение графика, неисправность автобусов и т. п.).

Председатель дорожного комитета мэрии Александр Гусев напомнил, что в городе регулярно фиксируются факты нарушений - несоблюдение графика, игнорирование остановок и прочее.

— Правовые рычаги для понуждения перевозчиков, мера ответственности не установлены, - уточнил Гусев.

По словам главы комитета, сейчас перечень поводов для обращения в суд ограничен: непредоставление ежеквартального отчета, прекращение работы ИП, его смерть.

— Не слишком радикально поступаем? — спросил депутат Виктор Марков. Он отметил, что даже за пятиминутное опоздание можно всех лишить свидетельств при нынешней формулировке. Гусев заверил, что речь идет только о существенных систематических нарушениях, например, недовыпуске транспортных средств

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