фото: Архив КП

С саратовской фирмы взыскали четыре с половиной миллиона рублей за некачественный ремонт колонии. Об этом сегодня сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В Вольске во время ремонта крыши в исправительной колонии № 5 подрядчик повредил стены здания администрации. Согласно данным ведомства, в 2021 году ИК-5 заключила договор с подрядчиком по ремонту крыши здания. В ходе ремонта подрядчик не укрыл крышу от дождя, из-за чего помещения залило, а внутренняя отделка испортилась.

Согласно оценке экспертов, восстановительный ремонт обойдется в 4,5 млн рублей. ИК-5 направила претензию подрядчику, однако тот не отреагировал.

Юристы учреждения обратилась за защитой в прокуратуру. Надзорный орган направил иск в Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил требование прокуроров и попросил взыскать с подрядчика ущерб в 4,5 млн рублей. В законную силу решение не вступило

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