фото: Пресс-служба губернатора

В Петровском районе построят масличный завод. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и генеральный директор ООО «Фрутимпэкс» Ахрор Очилов подписали Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта в Петровском районе. Согласно планируется строительство завода по переработке зернобобовых и масличных культур. Общий объем предполагаемых инвестиций – 450 млн рублей, кроме того, на предприятии будут выпускать высококачественную крупу премиум класса под брендом «Garnica».

Ахрор Очилов поблагодарил за поддержку и консультации, которые оказываются со стороны правительства Саратовской области. Также, по его словам, начать производство первых партий крупы планируется осенью 2023 года.

Роман Бусаргин поручил министру инвестиционной политики области Александру Марченко на каждом этапе по необходимости сопровождать инвестпроект.

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