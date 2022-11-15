Мария Усова: демагогия со стороны КПРФ мешает развитию саратовской промышленности

Заседание комитета 15.11.22

Сегодня, 15 ноября, в ходе заседания комитета по промышленности и инвестиционной политике при Саратовской областной Думе, депутат облдумы (фракция ЕР) и генеральный директор ООО «Волга-медиа» Мария Усова заявила о том, что демагогия со стороны представителя КПРФ мешает саратовской промышленности, а следовательно, препятствует развитию отрасли в регионе.

В ходе заседания комитета фракция КПРФ предлагала провести выездное заседание на Балаковской АЭС, однако поддержки это предложение среди депутатов не нашло. Многие парламентарии высказались о том, что их визит лишь помешает работе стратегического предприятия и ничем не поспособствует его поддержке.

— У нас комитет называется комитетом промышленного туризма? Тут прозвучало, что ЕР вставляет палки в колеса работе КПРФ, так у меня складывается мнение, что КПРФ хочет помешать работе саратовской промышленности, отвлекая предприятия от рабочего процесса. Что вы готовы дать атомной станции? То, о чем вы говорите – это просто демагогия, — высказалась Усова в ответ на предложение Анидалова и Есипова, связанные с проведением выездных мероприятий комитета в Балаково.

Как считает Дмитрий Полулях, Балаковский район имеет огромные генерирующие и производственные мощности, а следовательно, это самый благополучный в этом отношении район. Полулях предложил посетить другие районы, к примеру Петровский, и ознакомиться с состоянием местного машиностроительного завода. Другие парламентарии согласились, что выездные заседания комитета на самых успешных предприятиях не имеют смысла.

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