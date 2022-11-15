В Заводском районе отключили холодную воду до вечера

Сегодня, 15 ноября, в Заводском районе Саратова отключили воду до вечера, о чем сообщает ООО «КВС».
Проводятся сварочные работы на трубах по адресу Барнаульская, 16/1. На время них прекращена подача холодной воды для абонентов по адресу Пензенская (от Барнаульской до проспекта Энтузиастов), а также на проспекте Энтузиастов (от Пензенской до Авиастроителей).
Восстановить подачу воды обещают к 20:00.
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