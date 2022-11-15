Квартиры в новостройках Саратова подорожали с начала года почти на четверть

Фото: Архив КП

За прошедший октябрь квартиры в Саратовских новостройках подешевели на 1,2%, при этом, с начала года такие квартиры выросли в цене на 24,8%. Об этом сообщает исследование портала «Мир квартир».

По оценке аналитиков федерального проекта, средняя цена квартиры в новом доме Саратова составила 4,1 млн рублей. Средняя стоимость квадратного метра в новом жилье в нашем городе – 77450 рублей (рост на 0.4% за месяц и 29.5% с начала года). По стоимости квадратного метра жилья в новостройке город занял в исследовании 62 место из 70.

Самая дорогая стоимость за квадратный метр нового жилья в Сочи – 326315 рублей, самая низкая – в Махачкале (41764 рубля за кв. метр). Средняя стоимость квадрата по стране составила 110018 рублей (рост за месяц на 2,8%, с начала года – 25,9%). Квартира в новостройке в среднем по России обойдется в 5,8 млн рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.