С нового года размер МРОТ в Саратовской области увеличится до 17 тысяч рублей

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В Саратовской области с 1 января следующего года МРОТ составит 17 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты региона.

Соглашение о повышении МРОТ подписали Правительство Саратовской области, Федерация профсоюзных организаций и Союз товаропроизводителей и работодателей региона.

Новая величина МРОТ устанавливается для работников, подписавших трудовой договор с организациями на территории Саратовской области, и не распространится на граждан, которым заработная плата выплачивается из средств федерального, областного или местного бюджета.

Ранее установленная величина минимального размера оплаты труда в 14300 рублей действовала в регионе до 1 июня этого года, она перестала быть актуальной с введением федерального МРОТ в размере 15279 рублей. С 1 января нового года размер федеральной МРОТ составит 16242 рубля.

– Если работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории Саратовской области и не участвовавшие в заключении соглашения, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования не представят в министерство труда и социальной защиты мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования настоящего предложения и подлежит обязательному исполнению с их стороны, — отметили в региональном министерстве труда и социальной защиты.

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