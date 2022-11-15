Бусаргин поручил перечислить региональную выплату всем мобилизованным до конца этой недели

Фото: Роман Бусаргин / Telegram

Губернатор Саратовской области снова встретился с мобилизованными в одном из мест дислокации на территории региона. Об этом сообщил сам глава региона в своем Телеграм-канале.

Бусаргин напомнил мобилизованным, что они могут обратиться лично к нему по любым вопросам, в том числе и личного характера. Если солдаты по каким-то причинам не могут обратиться с просьбой к губернатору вслух, они могут составить письменное обращение. Правительство региона обещает помочь военнослужащим в решении любых проблем.

Кроме того, губернатор отметил, что подавляющее большинство призванных уже получили региональную выплату в 50 тысяч рублей. К сожалению, остаются и те, кому эти средства не начислены – чаще всего это происходит по причине ошибок в реквизитах, поданных в военкомат. Данные собирают повторно, Бусаргин поручил до конца недели закрыть вопрос с выплатами.

Солдаты также задали губернатору вопрос о дополнительном снаряжении, как уточнил Бусаргин, оно закупается, а в случае необходимости даже отправляется мобилизованным из нашего региона в места несения службы. Представитель Минобороны, посетивший казармы для призванных вместе с главой губернии, также разъяснил военнослужащим вопрос получения зарплаты и ее объемы.

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