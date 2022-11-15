Мария Усова: на сегодня саратовский туризм – это что-то из области легенд

Заседание комитета 15.11.22

Сегодня, 15 ноября, в рамках заседания комитета по спорту, туризму и молодежной политике при Саратовской областной Думе, депутат облдумы (фракция «Единая Россия») и генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова обратила внимание на серьезные проблемы в сфере туризма в Саратовской области.

- Хотелось бы поблагодарить уважаемых коллег за проделанную работу в сфере поддержания туризма, однако нельзя не отметить, что на данный момент мы находимся практически «на нуле». Когда на саратовском вокзале стоит билборд с рекламой местного отдыха, - этого недостаточно. Должна идти активная реклама саратовского отдыха в других регионах.

Сегодня прозвучало предложение сформировать три туристических кластера в Вольске, Марксе и Хвалынске. Но в Хвалынске уже десятки лет, как развит туризм. Что с остальными районами? Прихоперье, Романовский район, усадьба Пады… где там развитие исторического и религиозного туризма? – отметила парламентарий.

В ходе своего выступления Мария Усова порекомендовала замминистра культуры Саратовской области Константину Сергееву лично посетить все достопримечательности региона, которые продвигает его ведомство.

- Все мы знаем о селе Лох. Его довольно хорошо продвигают уже и на федеральном уровне, однако для того, чтобы понимать истинное положение дел, нужно туда съездить. Дойти до знаменитой Пещеры Кудеяра пешком практически невозможно: там совершенно не продуман маршрут. Люди до самой пещеры не доходят, знают только, что есть такая легенда. Вот и туризм в Саратовской области – это из области легенд сейчас, - заключила Мария Усова.

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