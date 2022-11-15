На горячую линию для семей мобилизованных из Саратовской области обратились более 1700 раз

Фото: Архив КП

В Саратовской области на горячую линию для семей мобилизованных поступило 1789 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Как уточняет пресс-служба, чаще всего обратившихся интересовал вопрос выплат мобилизованным и других мер соцподдержки. Кроме того, люди звонившие обращались по поводу освобождения от мобилизации отцов с детьми-инвалидами и многодетных отцов, прохождением медкомиссии и предоставлением налоговых льгот и кредитных каникул призванным гражданам. Также граждане предлагали свою помощь нашим мобилизованным землякам.

Чиновники уточнили, что часть вопросов, требующих безотлагательного решения, переданы в профильные органы власти – Минобороны, военную прокуратуру России и военный комиссариат Саратовской области. Пресс-служба напоминает номер горячей линии – 21-00-21, обратиться по этому номеру можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.

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