Саратовская область вновь оказалась в лидерах убыли населения в Поволжье

Фото: Саратовстат

Саратовская область стала четвертой в ПФО по относительной убыли населения. Об этом сообщили в Саратовстате.

За девять месяцев этого года величина относительного показателя убыли населения составила -8 на тысячу жителей (что на четверть меньше, чем за тот же период 2021 года). Самое низкое значение этого показателя среди Поволжских регионов в Татарстане (-2,2 на тыс. жителей), самое высокое – в Пензенской области (-9 на тыс. жителей). Средний показатель по ПФО составил -5.5.

По коэффициенту рождаемости в Поволжье область стала третьей с конца – 7 на тысячу человек (падение на 9.1% за год). Первым по рождаемости стал Татарстан с показателем 9.5, последним – Мордовия (6.2), в среднем по федеральному округу – 8.3.

Коэффициент смертности в нашей области – 15, регион оказался на шестом месте по Приволжью. Незначительно обошла нас по этому показателю лишь окружной антилидер Кировская область (15.8). Минимальный коэффициент смертности в Татарстане (11.7), по ПФО в среднем – 13.8.

Саратовстат расширил сведения по смертности за прошедшие девять месяцев этого года – из 26 390 скончавшихся за этот период 78% – люди пенсионного возраста, 21.5% – средних лет, остальные 0.5% – младше 16 лет.

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