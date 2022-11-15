Полиция Саратова возбудила уголовное дело на получившую 16 млн через «обналы» группу

Саратовские полицейские пресекли преступную деятельность группы, обогащавшейся на незаконных финансовых операциях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В группу входило пять человек. С января по ноябрь этого года «организация» снимала офис в Кировском районе Саратова. К ним обращались клиенты, желавшие обналичить или перевести деньги в обход налоговой службы. Такие операции подозреваемые выполняли через фирмы-однодневки. За «обнал» злоумышленники брали 13-15% от суммы теневой сделки, за переводы – от 3%.

В результате незаконных действий, группа получила 16 млн рублей. Управляли злоумышленниками саратовец и женщина из Москвы, остальные трое искали клиентов и «вели» их, а также вели бухгалтерский учет. На данный момент фигуранты уголовного дела о незаконной банковской деятельности в крупном размере допрошены, их отпустили под подписку о невыезде.

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