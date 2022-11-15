Инвестиционная привлекательность Саратовской области оказалась одной из самых низких в России

Скриншот: raexpert.ru

Уровень инвестиционной привлекательности Саратовской области остается одним из самых низких по стране. К такому выводу пришли исследователи рейтингового агентства «Эксперт РА», оно входит в число рейтинговых агентств Банка России.

Аналитики уточнили, что оценивали российские регионы на основе 64 показателей, сгруппированных в пять блоков: инфраструктурные, экономические, финансовые, состояние окружающей среды и экономические.

В расчетах использовались последние годовые данные статистики Федеральной службы государственной статистики, Центрального банка Российской Федерации, Федерального казначейства, Минфина России, МВД России, ЕМИСС.

Наиболее привлекательными регионами (уровень А-1 в рейтинге) с точки зрения инвестпривлекательности были признаны Татарстан, Приморье, Архангельская область, Москва, Краснодарский край и ЯНАО.

Саратовская область оказалась одной из последних в стране по уровню инвестпривлекательности, уровень нашего региона оценен как С (самый низкий в рейтинге), в той же группе по оценке «Эксперт РА» оказались Еврейская АО, Иркутская область, Карачаево-Черкесия, Кировская область, Дагестан, Чечня, Ульяновская область, Удмуртия, Кемеровская область, республика Тыва, Бурятия, Калмыкия, Тамбовская и Томская области.

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