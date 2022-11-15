В Саратове осудили главу наркологической клиники за сбыт психотропных препаратов

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области

Руководитель наркологической клиники осужден на один год и два месяца колонии строгого режима за незаконную продажу психотропных препаратов. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

40-летнему саратовцу вменяли участие в 76 эпизодах незаконного оборота веществ. Полиция обнаружила психотропные препараты и дома у осужденного. Правоохранители изъяли 300 таблеток и 200 ампул с лекарством, ограниченным к продаже в России.

Также полицейские сообщили, что осужденный открыл наркологическую клинику для реализации вышеназванных психотропных лекарств. Формально и согласно рекламным билбордам, размещенным по Саратову, в учреждении обещали помощь пациентам с алкогольной и наркотической зависимостью. Пресс-служба ГУ МВД по региону отмечает, что медучреждение мужчина открыл, используя поддельные документы о высшем медицинском образовании.

– Фактически не являясь медицинским работником и не имея права выписывать рецепты пациентам, обвиняемый оформлял рецептурные бланки, внося в них недостоверные сведения. По поддельным рецептам злоумышленник получал психотропные препараты с целью последующего незаконного сбыта. – добавили в полиции.

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