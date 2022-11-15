Обработка полей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Саратовской области собрали миллион тонн подсолнечника, о чем сообщает региональный минсельхоз.
Валовой сбор составил 1 миллион 84 тысячи тонн при урожайности 14,9 ц/га. Аграрии убрали 728 тысяч тонн.
Рекордсменами стали Самойловский район – 1,3 тысячи тонн, Аркадакский – 65,9 тысяч тонн, Калининский – 56 тысяч тонн и Балашовский– 50,4 тысячи тонн.
По урожайности лидируют Аркадакский (21,9 ц/га), Марксковский (20,7 ц/га) и Самойловский (19,3 ц/га) районы.
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