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НовостиОбщество15 ноября 2022 7:11

В Саратовской области собрали миллион тонн подсолнечника

Наталия Калинина
Обработка полей

Обработка полей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратовской области собрали миллион тонн подсолнечника, о чем сообщает региональный минсельхоз.

Валовой сбор составил 1 миллион 84 тысячи тонн при урожайности 14,9 ц/га. Аграрии убрали 728 тысяч тонн.

Рекордсменами стали Самойловский район – 1,3 тысячи тонн, Аркадакский – 65,9 тысяч тонн, Калининский – 56 тысяч тонн и Балашовский– 50,4 тысячи тонн.

По урожайности лидируют Аркадакский (21,9 ц/га), Марксковский (20,7 ц/га) и Самойловский (19,3 ц/га) районы.

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