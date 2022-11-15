Молодежный парламент Саратовской облдумы предложили увеличить до 63 человек

На заседании комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и молодежной политике

Саратовский молодежный парламент предложили увеличить до 63 человек, об этом сообщили сегодня, 15 ноября, на заседании комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и молодежной политике.

Избирать молодежный парламент предложили на срок полномочий облдумы.

- Считаю изменения прогрессивными, у нас будет более полное представительство районов, будет более инклюзивный парламент. Самые лучшие ожидания теперь от предвкушения работы с новыми молодыми парламентариями, - заявил зампред Областной думы по информационной политике Роман Чуйченко.

- В парламенте будут представлены все виды молодежи. Это серьезный толчок в развитии молодежного парламентаризма, - заявил представитель партии ЛДПР Дмитрий Пьяных.

Общее число членов парламента 63 человека в возрасте от 16 до 35 лет. Сроки подачи заявлений на вступление устанавливает комитет. От округов может вступить по одному чел, по два от партий и образовательных организаций (вузы и консерватория). По словам Дмитрия Пьяных, весь рабочий костяк в прошлом созыве был от вузов.

Парламентарии предложили внести проект постановление о МП на заседание облдумы.

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